Мэй и Эрдоган обсудили Сирию и Турцию

Президент Турции Тайип Эрдоган и британский премьер Тереза Мэй во время телефонного разговора обсудили ситуацию в Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на канцелярию премьер-министра.

Отмечается, что разговор между лидерами стран произошел утром в понедельник, 27 августа. По данным канцелярии, в беседе обсуждались вопросы, представляющие взаимный интерес.

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«Оба они выразили обеспокоенность относительно военной эскалации со стороны сирийского режима на северо-западе Сирии, которая создает угрозу миллионам жителей, а также потенциальное незаконное использование в будущем химического оружия», — говорится в сообщении канцелярии.

Также они обсудили экономическую ситуацию в Турции. Премьер пожелала «процветания» экономике Турции и напомнила, что Британия является ведущим инвестором и торговым партнером страны. Она подчеркнула, что поддержала бы визит турецкого министра финансов в Британию.

Ранее сообщалось, что Турция пожаловалась в ВТО на американские пошлины.