В Совфеде не верят в отмену антироссийских санкций

Первый зампред комитета Совета федерации по международным делам Владимир Джабаров не верит в отмену антироссийских санкций, передает НСН.

«Я не верю этому заявлению. В соответствии с законом, который год назад был принят американским Конгрессом и подписан Трампом, он больше не имеет права отменять санкции. Для этого нужно решение Конгресса, а его получить практически невозможно.

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Это лишь игра слов, попытка показать свое якобы доброе отношение к России. При этом он не забывает готовить очередную порцию санкций. Они умело жонглируют этим санкционным инструментом, пусть и продолжают это делать в свое удовольствие», — сказал сенатор.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил, что действующие санкции против России могут быть отменены в том случае, если Москва сделает «что-то хорошее» для Вашингтона.