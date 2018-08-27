В Москве прошли переговоры глав Генштабов России и Китая

В Москве состоялись переговоры между начальником Генерального штаба вооруженных сил России генералом армии Валерием Герасимовым и начальником Объединенного штаба Центрального военного совета Китая генерал-полковником Ли Цзочэном . Об этом сообщает РИА «Новости».

По имеющимся данным, в ходе переговоров главы генштабов обсудили расширение двустороннего военного сотрудничества.

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Генерал Герасимов выступил с предложением обсудить перспективы наращивания и углубления двусторонних отношений, включая проведение совместных военных учений, а также обменяться мнениями по ситуации в кризисных регионах мира.

«Мы уделяем особое внимание реализации достигнутых договоренностей. Ключевой составляющей сотрудничества в военной области является взаимодействие генеральных штабов двух стран»,— сказал Герасимов.

Он также добавил, что первый зарубежный визит Ли Цзочэна в Россию указывает на особый характер российско-китайских отношений, который, по мнению Герасимова, является результатом усилий лидеров двух государств.