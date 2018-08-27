В Кремле назвали возможное место саммита России, Турции и Ирана

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил подготовку саммита между Россией, Турцией и Ираном. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Пескова, трехсторонняя встреча может пройти в Тегеране.

«Такая проработка ведется по мере окончательной готовности и согласования всех нюансов по дипломатическим каналам, мы сделаем соответствующее объявление», — заявил Песков.

Ранее Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин и его турецкий коллега Тайип Эрдоган могут провести личную встречу во время саммита России, Турции и Ирана в Тегеране.