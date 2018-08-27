Mirror: Браудер рассказал о нанятых для слежки за ним бывших британских шпионах

Основатель британского фонда Hermitage Сapital Уильям Браудер заявил, что опасается за свою жизнь из-за следящих за ним «бывших шпионах», сообщает британская газета Mirror.

По его словам, за слежку платят «шестизначные суммы». В частности, «бывших шпионов» наняли в британской компании, чтобы следить за ним.

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По данным Mirror, в следующем месяце Браудер расскажет в британском парламенте, что эти люди связаны с российским правительством.

«Я буду давать показания перед [британским] комитетом по безопасности и разведке, и это один из ключевых вопросов, которым я поделюсь. Они готовят доклад о незаконной деятельности России в Великобритании, и я думаю, что они не знают об этом», — сказал Браудер.

Отмечается, что он также получал угрозы в свой адрес. По его словам, люди были наняты для получения разведданных о местонахождении Браудера, его деятельности и прошлом. Браудер обеспокоен тем, что бывшие британские разведчики могут косвенно работать на российское правительство. В материале отмечается, что британская фирма собрала разведывательное досье на Браудера и попыталась его выследить.