Северокорейские государственные СМИ обвинили США в заговоре против КНДР

Северокорейские государственные СМИ обвинили США в заговоре с целью «развязать войну» с Пхеньяном, продолжая вести переговоры «с улыбкой на лице». Об этом пишет американская газета The Washington Post со ссылкой на северокорейскую воскресную газету «Родонг Синмун».

В частности, северокорейская газета назвала «чрезвычайно провокационными и опасными» недавние американские военные учения.

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В материале цитировалась южнокорейская радиопередача, в которой говорилось о специальных подразделениях США в Японии, которые проводили авиационные учения на Филиппинах, имитирующих «проникновение в Пхеньян».

В программе также утверждалось о том, что атомная подлодка США USS Michigan перевозила часть специальных сил из Японии в южнокорейскую военно-морскую базу США в конце июля или начале августа.

В редакционной статье «Родонг Синмун» говорилось, что «такие действия доказывают, что США вынашивают преступный заговор с целью развязать войну против КНДР». В статье также отмечалось, что в Пхеньяне не могут оставить без серьезного внимания «двойные отношения» США.

Американские военные назвали выдвинутые в газете обвинения «надуманными», сообщает The Washington Post. В материале отмечается, что отношения США и КНДР постепенно ухудшаются.