Бабиш высказался по поводу возможности «чехзита»

Чешский премьер Андрей Бабиш высказался по поводу сценария, предполагающего выход страны из состава Евросоюза (ЕС). Об этом пишет РИА «Новости».

По словам Бабиша, Чехия является «крепкой» составной частью ЕС. Он подчеркнул, что никто не может в этом сомневаться.

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«Если кто-то здесь говорит о чехзите (выходе из ЕС по примеру Братании. — Газета.Ru), так тем самым ставит под угрозу будущее нашей страны», — заявил Бабиш.

Он добавил, что организации нужно вернуться к «первоначальному посланию», которое предполагает создание экономически успешного и безопасного континента, основанного на внутреннем рынке.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант призвал Францию и Германию поддержать лоббистов Европейского союза за разумный исход переговоров по Brexit.