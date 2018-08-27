Посол Афганистана прибыл в МИД России

В Министерство иностранных дел России прибыл посол Афганистана Абдул Каюм Кучай, где планирует встретиться с заместителем министра иностранных дел России Игорем Моргуловым, передает РИА «Новости».

«Я планирую встретиться сейчас с Моргуловым», — сказал посол.

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Отмечается, что он не стал уточнять, по чьей инициативе проводится встреча.

Ранее в Министерстве иностранных дел России сообщили, что власти Афганистана требуют от представителей движения «Талибан» согласия на прямые переговоры на полях консультаций по ситуации в стране, которые должны пройти 4 сентября.

«Талибан» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.