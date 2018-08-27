Вице-канцлер Австрии посчитал визит Путина большой честью для страны

Австрийский вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе выразил удивление в связи с тем, что посещение российским лидером Владимиром Путиным свадьбы главы МИД Австрии Карин Кнайсль вызвало такой ажиотаж в мире. Об этом политик сказал в интервью Die Presse.

По мнению Штрахе, связанная с этим событием критика является абсурдной. Он заметил, что на подобные мероприятия приглашают в том случае, если между людьми сложились уважительные и теплые отношения. У Кнайсль и Путина хорошие отношения.

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Штрахе заявил, что российский лидер показался ему «очень любезным, твердо стоящим на земле, открытым и сердечным» человеком. Он также назвал его визит большой честью для страны.

Ранее Штрахе заявил, что Евросоюзу стоит отменить антироссийские санкции, в частности, из-за пошлин США.