В Госдуме назвали Маккейна «американским ястребом»

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Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что сенатор-республиканец США Джон Маккейн, который умер в возрасте 81 года, не был другом или союзником России, но был мужественным и принципиальным человеком. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что Маккейн был «ярым оппонентом» России.

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«Маккейн — один из ярких представителей американских ястребов», — сказал Слуцкий.

Политик добавил, что американский сенатор занимался «оголтелым» противостоянием с Москвой и посчитал, что такого рода деятельности он придерживался в конгрессе и «вашингтонском политикуме». При этом Слуцкий подчеркнул, что Маккейн был «мужественным и принципиальным» человеком, который перенес много испытаний в жизни.

«Соболезнования родным и близким сенатора и всему американскому народу», — заключил он.

Ранее президент Украины Петр Порошенко назвал Маккейна «большим другом Украины».