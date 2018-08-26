Сурков: решения после встречи Путина и Бибилова улучшат жизнь Южной Осетии

Помощник президента России Владислав Сурков заявил, что решения, которые будут приняты после встречи президентов России и Южной Осетии Владимира Путина и Анатолия Бибилова помогут улучшить жизнь в республике, передает РИА «Новости».

«Та встреча, которая состоялась позавчера между президентом Владимиром Путины и президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым, прошла плодотворно, была приурочена к празднику, который мы сегодня отмечаем. Она носила деловой характер, по ее итогам прорабатываются поручения очень серьезные. Я уверен, будут приняты решения, которые еще более повысят качество жизни Южной Осетии», — сказал Сурков.

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Он также отметил, что с момента его последнего визита в Южную Осетию в республике появилось много новых зданий и выразил надежду на то, что их будет становиться еще больше.

Ранее сообщалось, что Сирия анонсировала открытие своего посольства в Южной Осетии.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня «Град» Южную Осетию. Грузинские военные вошли в Цхинвал, а затем были вытеснены из него российской армией. Москва признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. После этого дипотношения России и Грузии были разорваны.