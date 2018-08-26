Лукашенко заявил о готовности помочь в восстановлении Сирии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил готовность оказать помощь властям Сирии в вопросе восстановления страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу президента.

«Как с удовлетворением сегодня можно наблюдать, война заканчивается победой сирийской арабской армии, а общество, объединенное под вашим лидерством, возвращается к обычной жизни. Мы готовы оказывать всестороннюю помощь Сирии в деле мирного строительства и восстановления страны», — сказал Лукашенко в рамках поздравления президента Сирии Башара Асада с 25-летием установления дипломатических отношений между странами.

Лукашенко также отметил, что отношения между странами были испытаны во время войны с терроризмом в Сирии и указал на то, что Минск и Дамаск разделяют взгляд на необходимость построения многополярного мира.