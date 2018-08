Флаг у Белого дома приспустили в память о Маккейне

У официальной резиденции президента США приспущен флаг из-за смерти сенатора Джона Маккейна. Соответствующее видео в своем твиттере опубликовал директор по социальным сетям Белого дома Дэн Скавино-младший.

Ранее сообщалось, что сенатор Маккейн скончался на 82-м году жизни. Политика похоронят в американском городе Аннаполис.

В связи со смертью Маккейна соболезнования выразили нынешний президент США Дональд Трамп, а также экс-президент Соединенных Штатов Барак Обама.

This evening, the @WhiteHouse flag has been lowered to half-staff in honor of Senator John McCain... pic.twitter.com/tYdBNK9bA7