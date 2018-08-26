Порошенко назвал Маккейна «большим другом Украины»
Президент Украины Петр Порошенко выразил в своем твиттере соболезнования по поводу смерти американского сенатора Джона Маккейна.
Президент заявил, что смерть Маккейна является «печальной новостью» для всех жителей Украины. Он отметил, что политик был «большим другом» страны и пообещал, что украинцы никогда не забудут его вклад в развитие «свободы и демократии» на Украине.
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«Соболезнования семье и всему американскому народу», — написал Порошенко.
Ранее сообщалось, что Маккейн скончался на 82-м году жизни.
Позднее газета The New York Times сообщила, что политика похоронят в американском городе Аннаполис. Также отмечалось, что до похорон гроб с телом сенатора будет находиться в здании законодательной ассамблеи (парламента) Аризоны.