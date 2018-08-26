NYT: Маккейна похоронят в Аннаполисе

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Сенатора США Джона Маккейна похоронят в американском городе Аннаполис. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источник.

По данным издания, до похорон гроб с телом сенатора будет находиться в здании законодательной ассамблеи (парламента) Аризоны.

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Как отмечается, дата похорон Маккейна пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что бывший президент США Джордж Буш-младший выразил свои соболезнования в связи со смертью Маккейна.

26 августа стало известно, что сенатор США Джон Маккейн скончался в возрасте 81 года.