Буш-младший прокомментировал смерть Маккейна

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Бывший президент США Джордж Буш-младший выразил свои соболезнования в связи со смертью американского сенатора Джона Маккейна. Об этом сообщается на сайте экс-лидера.

«Маккейн был человеком глубокой убежденности и патриотом высшего порядка», — заявил Буш-младший.

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По его словам, некоторые жизни «настолько яркие, что трудно представить, что они закончились».

Ранее сообщалось, что министр обороны США Джеймс Мэттис прокомментировал смерть Маккейна.

26 августа стало известно, что сенатор США Джон Маккейн скончался в возрасте 81 года.