CNN опубликовал документ, связанный с внебрачным ребенком Трампа

Американский телеканал CNN опубликовал соглашение о согласии на публикацию статьи о внебрачном ребенке американского лидера Дональда Трампа, которое было заключено между экс-швейцаром жилого комплекса Trump World Tower в Нью-Йорке Дино Саджудином и таблоидом National Enquirer.

По данным телеканала, согласно документу, который был подписан в 2015 году, таблоид получил эксклюзивные права на историю о внебрачном ребенке Трампа.

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Как отмечается, Саджудин должен был получить $30 тысяч за публикацию этого материала.

В апреле СМИ сообщили, что у Трампа есть внебрачный ребенок.