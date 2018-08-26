Глава Пентагона прокомментировал смерть Маккейна
Министр обороны США Джеймс Мэттис выразил свои соболезнования в связи со смертью американского сенатора Джона Маккейна. Об этом сообщается на сайте Пентагона.
«Мы потеряли человека, который твердо отстаивал лучшие идеалы нашей страны», — сказал Мэттис.
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По его словам, жизнь Маккейна стала воплощением девиза: «Не ради себя, а ради отчизны».
Ранее сообщалось, что бывший президент США Барак Обама прокомментировал смерть Маккейна.
26 августа стало известно, что сенатор США Джон Маккейн скончался в возрасте 81 года.