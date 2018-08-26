Обама прокомментировал смерть Маккейна

Бывший президент США Барак Обама в твиттере выразил свои соболезнования в связи со смертью американского сенатора Джона Маккейна.

«При всех наших разногласиях мы разделяли верность высшему идеалу, за который боролись», — написал Обама.

Он также отметил, что его борьба с Маккейном на президентских выборах 2008 года была «благородной».

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Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп прокомментировал смерть Маккейна.

26 августа стало известно, что сенатор США Джон Маккейн скончался в возрасте 81 года.