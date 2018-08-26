Трамп прокомментировал смерть Маккейна

Президент США Дональд Трамп в твиттере выразил свои соболезнования в связи со смертью американского сенатора Джона Маккена.

«Наши сердца и молитвы с семьей Маккейна», — написал Трамп.

Он также выразил свои соболезнования семье сенатора.

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Ранее сообщалось, что сенатор США Джон Маккейн скончался в возрасте 81 года.

24 августа стало известно, что больной раком сенатор Маккейн отказался от лечения.

Как отмечалось, прошлым летом у Маккейна была диагностирована глиобластома — агрессивная форма опухоли мозга.