Италия намерена отказаться поддерживать бюджет ЕС
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в фейсбуке заявил, что Рим может не поддержать бюджет Евросоюза на ближайшие годы.
«Италия не считает возможным присоединиться к бюджету, который предполагает столь непоследовательную политику в социальном плане», — написал Конте.
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По его словам, Италия готова пойти на данный шаг из-за ситуации с мигрантами.
Он также добавил, что встреча по проблемам миграции, которая прошла в Брюсселе, стала «поражением» ЕС.
Ранее Конте заявил, что Евросоюз не смог принять новые решения в области миграционной политики.