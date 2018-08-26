Италия намерена отказаться поддерживать бюджет ЕС

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в фейсбуке заявил, что Рим может не поддержать бюджет Евросоюза на ближайшие годы.

«Италия не считает возможным присоединиться к бюджету, который предполагает столь непоследовательную политику в социальном плане», — написал Конте.

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По его словам, Италия готова пойти на данный шаг из-за ситуации с мигрантами.

Он также добавил, что встреча по проблемам миграции, которая прошла в Брюсселе, стала «поражением» ЕС.

Ранее Конте заявил, что Евросоюз не смог принять новые решения в области миграционной политики.