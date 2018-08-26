Автор теории заговора QAnon встретился с Трампом

Один из авторов теории заговора QAnon Майкл Леброн, более известный под псевдонимом «Лайонел», встретился с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме. Об этом сообщает The Daily Beast.

По данным издания, Леброн посетил Белый дом вместе со своей женой и сфотографировался с Трампом.

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Как отмечается, Леброн утверждает, что получил «специальную экскурсию по Белому дому».

Ранее сообщалось, что на митингах в поддержку Трампа его сторонники появляются в майках с буквой «Q».

Как отмечалось, о таинственной букве было впервые упомянуто в статье «Затишье перед бурей», которую опубликовал автор под псевдонимом QAnon.