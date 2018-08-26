Демократы США изменили правила выдвижения кандидата в президенты

Демократическая партия США ограничила полномочия «суперделегатов» при выборе кандидата в президенты. Об этом сообщает Politico.

По данным издания, теперь «суперделегаты» смогут голосовать на партийном съезде не раньше второго тура выборов кандидата в президенты от партии.

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Как отмечается, демократы решили ограничить полномочия «суперделегатов» из-за президентских выборов 2016 года.

В 2016 году «суперделегаты» составляли около 18% голосов на партийном съезде, причем в значительном большинстве поддерживали Хиллари Клинтон.

При этом «суперделегаты», в отличие от всех остальных кандидатов съезда, могут голосовать по собственному желанию, в независимости от воли избирателей.