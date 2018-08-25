В «Единой России» отреагировали на появление логотипа партии на упаковках с кокаином

Заместитель секретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко на сообщения об изъятии в Бельгии упаковок кокаина с логотипом партии предпочел ответить шуткой. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

По его мнению, появление логотипа «Единой России» на упаковках с кокаином является свидетельством известности партии, в том числе и у наркоторговцев из Южной Америки.

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«Вот она, слава! Теперь и латиноамериканские наркобароны прослышали о существовании партии «Единая Россия» и даже решили использовать часть нашего логотипа для маскировки очередной партии кокаина на этот раз из Бразилии в Бельгию. А может быть, им просто понравился триколор с нашим медведем», — написал Ревенко.

Также представитель партии заявил, что сообщения о логотипе «Единой России» стали поводом для смеха.

«В любом случае день задался, было над чем посмеяться», — добавил Ревенко.

Ранее сообщалось, что бельгийская полиция перехватила две тонны кокаина, упакованного в брикеты с логотипом «Единой России».