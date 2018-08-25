Лукашенко о разговорах с Путиным: как родные люди

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что они с президентом России Владимиром Путиным обсуждают проблемные вопросы «как родные люди», передает РИА «Новости».

«Мы (Белоруссия и Россия) — близкие государства. И в силу этой близости наших отношений мы высказываемся абсолютно открыто. Даже по личным каким-то вопросам. Казалось бы, это личное, вообще, даже пресс-секретари это боятся упоминать. Нет, мы, обсуждая те или иные вопросы, говорим об этом открыто», — сказал Лукашенко.

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По словам Лукашенко, «средства массовой информации, услышав это, вот эту открытость, утечки разные бывают, кричат о том, что не просто шероховатости, — заискрило между президентами, беда, и начинаются разного рода выдумки и размышления».

«Да нет, по-разному, формы у нас абсолютно разные. Порой просто семейные. Вот мы, как родные люди, обсуждаем вопросы и в глаза друг другу об этом говорим», — добавил он.

Ранее Александр Лукашенко рассказал о новой встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в ближайшем будущем при участии правительств с обеих сторон.