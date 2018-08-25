Лукашенко анонсировал новую встречу с Путиным при участии правительств

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о новой встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в ближайшем будущем при участии правительств с обеих сторон. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Беларусь 1».

По словам белорусского лидера, соответствующая договоренность была достигнута в ходе переговоров между президентами двух стран, состоявшихся в Сочи 22 августа.

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«Самое важное было то, что мы договорились с президентом России, что буквально в ближайшие несколько дней мы найдем возможность в своих графиках, … мы встретимся в широком формате, и это было его предложение — Владимира Владимировича Путина, — расширимся за счет представителей наших правительств», — сказал Лукашенко.

Также отмечается, что лидер опроверг утверждения о разногласиях между российским и белорусским президентом.

Ранее стало известно, что Лукашенко не пошел на турнир по самбо с Путиным, из-за чего появились слухи о недопонимании между лидерами стран, которые опроверг Песков.