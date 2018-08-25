Навального увезли из ОВД с подозрением на перелом пальца

Кира Ярмыш, пресс-секретарь Алексея Навального, о задержании которого стало известно днем 25 августа, сообщила, что Навального увезли из отделения полиции с подозрением на перелом пальца. Об этом она написала в своем твиттере.

По ее утверждению, Навальный мог получить перелом мизинца левой руки в процессе задержания. Ярмыш добавила, что его задерживали пятеро служащих ОМОНа.

Реклама

«Алексея Навального только что увезли из ОВД с подозрением на перелом мизинца левой руки. Это его так задерживали. Его задерживали пятеро ОМОНовцев второго оперполка», — написала Ярмыш.

Накануне Навальный призывал принять участие в несогласованных акциях протеста.

Ранее пресс-секретарь Навального сообщила о его задержании в Москве по неизвестным причинам.