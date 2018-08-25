Навального увезли из ОВД с подозрением на перелом пальца
Кира Ярмыш, пресс-секретарь Алексея Навального, о задержании которого стало известно днем 25 августа, сообщила, что Навального увезли из отделения полиции с подозрением на перелом пальца. Об этом она написала в своем твиттере.
По ее утверждению, Навальный мог получить перелом мизинца левой руки в процессе задержания. Ярмыш добавила, что его задерживали пятеро служащих ОМОНа.
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«Алексея Навального только что увезли из ОВД с подозрением на перелом мизинца левой руки. Это его так задерживали. Его задерживали пятеро ОМОНовцев второго оперполка», — написала Ярмыш.
Накануне Навальный призывал принять участие в несогласованных акциях протеста.
Ранее пресс-секретарь Навального сообщила о его задержании в Москве по неизвестным причинам.