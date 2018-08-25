Глава МИД Австрии рассказала подробности о приглашении Путина на свадьбу

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала, как пригласила президента России Владимира Путина на свою свадьбу, передает РИА «Новости».

По словам Кнайсль, она «действительно совсем не ожидала», что Путин примет ее приглашение.

Она рассказала, что «пригласила коллег в правительстве и федерального президента (Австрии), потому что так полагается», а 5 июня, в ходе визита Путина в Вену, она спонтанно пригласила и его, заявив о желании представить Путину своего жениха.

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Кроме того, Кнайсль отреагировала на критику в отношении ее поклона Путину во время танца. По ее словам, «если вы видели открытие бала, вы всегда видели, что в конце делается книксен».

«Российский президент поклонился раньше, и я ответила на этот поклон книксеном», — пояснила Кнайсль.

Ранее Владимир Путин рассказал, что объединяет его с мужем главы МИД Австрии Карин Кнайсль.