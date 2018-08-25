Трамп захотел подключиться к расследованию дела о переписке Клинтон

Президент США Дональд Трамп заявил, что может подключиться к расследованию дела с электронными письмами Хиллари Клинтон, которая была его соперницей на президентских выборах в 2016 году. Об этом американский лидер написал в своем твиттере.

В одном из твитов Трамп приводит данные о том, что ФБР изучило лишь три тысячи из 675 тысяч электронных писем, которые были обнаружены на компьютере мужа помощницы Клинтон.

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«Вышла важная статья о том, что ФБР игнорировало десятки тысяч электронных писем жуликоватой Хиллари, многие из которых очень плохие. Также давалась ложная информация о выборах», — написал Трамп.

Трамп подчеркнул, что изучен был, по его данным, лишь 1% писем из всей взломанной почты, однако он выразил уверенность в том, что разобраться удастся. Также он заявил о готовности подключиться к расследованию самому.

«Я уверен, что скоро мы разберемся до конца во всей этой коррупции. В какой-то момент может понадобиться поучаствовать и мне!», — добавил Трамп.

Ранее сообщалось, что Трамп призвал генпрокурора США начать расследование против Клинтон.