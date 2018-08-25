Сирия анонсировала открытие своего посольства в Южной Осетии

Посол Сирийской Арабской Республики (САР) в России Рияд Хаддад заявил, что в скором времени страна откроет свое посольство в Южной Осетии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам посла, в данный момент стороны прилагают «всяческие усилия», чтобы открыть дипломатическое представительство.

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«Я точную дату назвать не могу, но хочу сказать, что в ближайшее время мы будем открывать посольство», — заявил Хаддад.

Также он напомнил, что ранее Сирия и Южная Осетия подписали соглашение об установлении дипломатических отношений.

Ранее лидер Южной Осетии Анатолий Бибилов сообщил о проработке визита президента Сирии Башара Асада в Южную Осетию. Бибилов отметил, что сообщит подробности о сроках визита через СМИ.