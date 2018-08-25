Порошенко похвастался «крепкими мышцами» Украины

Президент Украины Петр Порошенко написал в своем твиттере, что за годы военного конфликта на востоке Украины страна нарастила «крепкие мышцы». Слова украинского президента передает РИА «Новости».

«Не просто выжили в лихолетье, но и нарастили крепкие мышцы», — написал Порошенко.

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Также «крепким мышцам» страны, по мнению президента, способствовали экономические сложности.

Ранее Порошенко заявил, что Евросоюз не сможет стать завершенным проектом без Украины.

Также ранее украинский президент призывал украинцев разорвать связи с СССР и Российской империей. По его словам, новое поколение украинцев должно сделать страну великой.