МИД Китая раскритиковал США за заявления о вреде переговорам с КНДР

Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Лу Кан назвал безответственными и идущими наперекор фактам заявления американской стороны о влиянии КНР на переговоры Вашингтона с Пхеньяном, передает РИА «Новости».

«Заявления американской стороны идут вразрез с фактами, являются безответственными. Мы выражаем серьезную озабоченность в связи с этим и уже сделали представление американкой стороне», — говорится в заявлении китайского внешнеполитического ведомства.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что поручил госсекретарю США Майку Помпео отменить визит в Северную Корею. После чего Трамп выразил надежду на новую встречу с Ким Чен Ыном.