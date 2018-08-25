Президент Южной Осетии пригласил Меркель «через дверь, а не через сады»

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов пригласил канцлера ФРГ Ангелу Меркель посетить республику «через дверь, а не через сады», передает РИА «Новости».

«Мы гостей принимаем, когда они входят через дверь. Мы приглашаем госпожу Ангелу Меркель через дверь, а не через сады», — сказал Бибилов.

Реклама

Он также выразил уверенность в том, что Меркель через бинокль смогла увидеть развитие Южной Осетии и то, куда сконцентрировано внимание пограничного контроля на границе республики.

«Думаю, она увидела, какие прекрасные здания есть у пограничного управления ФСБ РФ и в каких прекрасных условиях они выполняют свои служебные обязанности», — сказал Бибилов.

Также Бибилов предположил, что Меркель будет передавать свой опыт «тем, кто в нем нуждаются, а конкретно, наверное, Республике Грузия»

Ранее сообщалось, что Меркель в бинокль посмотрела на военную базу России из грузинского села.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня «Град» Южную Осетию. Грузинские военные вошли в Цхинвал, а затем были вытеснены из него российской армией. Москва признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. После этого дипотношения России и Грузии были разорваны.