Трамп призвал генпрокурора США начать расследование против Клинтон
Американский президент Дональд Трамп в твиттере призвал генерального прокурора США Джеффа Сешнса начать расследование в отношении бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон.
По его словам, Сешнсу необходимо расследовать деятельность фонда Клинтон и «сговор» между Россией и демократами.
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Он также добавил, что генпрокурору США следует заняться расследованием «удаленной переписки» Клинтон.
Трамп подчеркнул, что Сешнс должен разобраться в «незаконной слежке» за его предвыборной кампанией.
Ранее сообщалось, что в сенате США предсказали увольнение Сешнса после промежуточных выборов.