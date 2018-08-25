Госдеп отреагировал на решение ЕС выделить $20,7 млн Ирану

В Госдепе США заявили, что решение Евросоюза о выплате Ирану $20,7 млн является «ошибочным сигналом». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По мнению Госдепа, Вашингтон и Брюссель должны совместно искать решение о поддержке иранских граждан.

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Как отмечается, США считают, что решение ЕС о выплатах Ирану для «расширения экономических и секторальных» двусторонних отношений является «ошибочным сигналом в неправильное время».

При этом в ведомстве подчеркнули, что данные средства могут быть использованы для террористической деятельности.

Ранее СМИ сообщили, что США намерены ужесточить санкции против Ирана.