Премьер Италии раскритиковал миграционную политику ЕС

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в фейсбуке заявил, что Евросоюз не смог принять новые решения в области миграционной политики.

«Европа не смогла сделать прорыв в области иммиграционной проблематики в направлении принципов солидарности и ответственности», — написал Конте.

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По его словам, на срочном заседании Еврокомиссии по миграционным проблемам, не было предпринято никаких шагов в развитие решений принятых в ходе Европейского совета.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Дублинский регламент, который регламентирует систему приема беженцев в ЕС, не работает.