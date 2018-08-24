Тимошенко задумала сделать главой Украины канцлера

Лидер партии «Батькивщина», бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила, что стране нужна парламентская форма правления с канцлером во главе. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Правильно организованная парламентская форма правления на порядок сильнее президентской. И большинство успешных и развитых стран мира имеют именно парламентскую форму правления, в то же время отсталые страны — президентскую, которая является неэффективной и концентрирует власть в одних руках», — сказала Тимошенко на презентации своего концепта новой украинской конституции.

Реклама

Она подчеркнула, что предлагает сделать выборы парламентского большинства и канцлера всенародными.

Ранее Тимошенко заявила о необходимости создания новой конституции Украины.