NYT: осведомители американской разведки в Кремле притихли

Осведомители ЦРУ в Кремле в последнее время пропали с радаров в преддверии промежуточных выборов в США. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.

По данным газеты, таким образом американская разведка лишилась важной информации о том, что Кремль якобы может готовить перед этими выборами.

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Источники издания уверены, что осведомители не были раскрыты или убиты, но перестали передавать информацию из-за агрессивной контрразведывательной деятельности Москвы. Частично это может быть связано с мартовским отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Британии, добавляет NYT.

Помимо этого, еще одной причиной такой ситуации может быть высылка американских дипломатов. Тем не менее, добавляют источники газеты, США продолжают перехватывать информацию по российским каналам связи.