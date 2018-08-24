Президент Украины Петр Порошенко соберет комиссию для обсуждения изменений в конституцию относительно желания Киева вступить в ЕС и НАТО. Об этом сообщила представитель главы государства в Верховной раде Ирина Луценко в эфире телеканала «Прямой», передает РИА «Новости».

Ранее Порошенко заявил, что до 4 сентября в Раде будет зарегистрирован законопроект о закреплении курса Киева на присоединение к ЕС и НАТО.

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«Я думаю, что 27-28 августа президент соберет конституционную комиссию, уже написаны изменения, будет окончательное обсуждение, поэтому, я думаю, что 2-3 сентября мы увидим уже регистрацию этого законопроекта. Документ написан», — сказала Луценко.

По ее словам, она уверена, что Рада поддержит такое решение.