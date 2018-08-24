Жена Маккейна прокомментировала отказ сенатора от лечения рака

Синди Маккейн, супруга американского сенатора Джона Маккейна, прокомментировала его отказ от дальнейшего лечения рака мозга.

«Я люблю своего мужа всем сердцем. Да благословит Господь всех, кто заботился о нем все это время», — написала она в Twitter.

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В пятницу, 24 августа, стало известно, что Маккейн решил прекратить дальнейшее лечение рака мозга.

Маккейн проходил лечение с июля 2017 года. Как сообщили близкие к семье сенатора люди, скорая смерть Маккейна неизбежна.