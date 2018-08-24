Меркель предложила урегулировать карабахский конфликт

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Берлин готов взять на себя ответственность за урегулирование карабахского конфликта. Об этом сообщает РИА «Новости».

24 августа канцлер посетила Ереван и провела переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Меркель подчеркнула, что Германия готова содействовать урегулированию конфликта, будучи членом Минской группы ОБСЕ.

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«Немецкая сторона и лично канцлер осознают, что урегулирование возможно исключительно мирным путем и для этого необходимо установить в регионе соответствующую атмосферу», — сказал Пашинян на пресс-конференции по итогам встречи.

Ранее стало известно, что министры иностранных дел Азербайджана и Армении встретились в Брюсселе для обсуждения конфликта в Нагорном Карабахе.