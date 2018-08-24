МИД России призвал перестать манипулировать «химической темой» для давления на Сирию

МИД России призвал США, Великобританию и Францию перестать манипулировать «химической темой» для давления на официальный Дамаск. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

Министерство указывает, что три страны отметились заявлением по случаю пятилетней годовщины трагедии с применением зарина в Восточной Гуте. Ведомство отмечает, что они «воспользовались этой печальной для сирийского народа и всего мирового сообщества датой в интересах продвижения своего деструктивного курса», который нацелен на дискредитацию сирийского президента.

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«Для этого целый ряд западных и ближневосточных государств не брезгует такими бесчеловечными провокациями, как предпринятая террористами по указке их зарубежных спонсоров химическая атака в Восточной Гуте», — говорится в комментарии.

В МИДе подчеркивают, что все происходящее вокруг «химического досье» связано с стремлением этих стран реализовать собственные геополитические амбиции на Ближнем Востоке.

«Призываем псевдорадетелей интересов народа Сирии и следующих их деструктивному курсу «единомышленников» перестать манипулировать «химической темой» для давления на Дамаск и его союзников», — добавили в ведомстве.

Ранее «Газета.Ru» вспоминала о событиях в Восточной Гуте, где пять лет назад было применено химическое оружие.