Демократы потребовали от госсекретаря США подробностей закрытой встречи Трампа и Путина

Двое сенаторов-демократов США оказывают давление на государственного секретаря США Майка Помпео, чтобы он объяснил, какие именно обещания дал президент США Дональд Трамп президенту России Владимиру Путина во время закрытой встречи на июльском саммите в Хельсинки, пишет Bradenton Herald.

Сенатор США от штата Нью-Джерси Боб Менендес пытается добиться, чтобы Помпео предоставил комитету по международным отношениям «четкое и полное описание» любых обязательств, принятых Трампом, и предоставил любые засекреченные и незасекреченнные сообщения, заметки переводчика и политические директивы, связанные с их личной встречей, говорится в материале. Менендес утверждает, что российская сторона воспользовалось «недостатком коммуникации со стороны Белого дома», чтобы распространить собственные, возможно, ложные заявления по итогам встречи двух лидеров.

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К этому заявлению присоединилась сенатор от штата Нью-Гэмпшир Жанна Шахин, которая известна своей оппозицией Москве. Отмечается, что недавно сенатор стала объектом хакерских атак, которые, по ее словам, были проведены из России.

Сенаторы также добавили, что их озабоченность по поводу хельсинкского саммита усилилась в связи с продолжающимся расследованием специального прокурора США Роберта Мюллера о возможном сговоре предвыборного штаба Трампа с Москвой во время президентской кампании 2016 года.

На заседании международного комитета в прошлом месяце Менендес спрашивал Помпео о подробностях двухчасовой встречи Трампа и Путина, на которой присутствовали только переводчики. Тем не менее, Помпео не предоставил интересующих демократов подробностей, поясняет издание.

«Не мне раскрывать содержание этих разговоров», — сказал Помпео.

Сами сенаторы объясняют свое беспокойство угрозой Вашингтону, которая согласуется со стратегией по нацбезопасности Трампа.

В письме к Помпео Менендес и Шахин указали, что если никаких документов не существует, то госсекретарь США должен предоставить подробный отчет о любых обязательствах, которые Трамп, возможно, сделал.