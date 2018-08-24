Чавушоглу напомнил Путину о приглашении в ресторан от Эрдогана

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган ожидает визита президента России Владимира Путина в Стамбул. Об этом он сказал на встрече с российским лидером, пишет «Российская газета».

24 августа Путин принял в Кремле турецкого министра иностранных дел.

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«Ваш дорогой друг господин Эрдоган прислал вам приветствие, наилучшие пожелания и ждет в скорейшее время вас с визитом в Стамбул. У вас есть договоренность сходить в рыбный ресторан», — сказал Чавушоглу.

В конце июля Эрдоган пригласил Путина сходить в ресторан. Путин в шутку отметил, что согласится, если турецкая сторона пустит на свой рынок российскую мясную продукцию.