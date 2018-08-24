Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон рассказал, как долго будут действовать антироссийские санкции США. Об этом сообщает «Укринформ».

«Относительно санкций США против России — санкции остаются в силе и будут оставаться в силе до тех пор, пока не будет определенных изменений в поведении России», — сказал Болтон.

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Американский чиновник также отметил, что за последнее время США были введены новые санкции.

«Сейчас мы должны провести просмотр 90-дневный, прекратила ли Россия химическую программу и удовлетворила ли требования международных инспекторов», — добавил советник президента США.

Ранее в Федеральном регистре США опубликовали документы по новым санкциям против России. Как сообщается, они вступят в силу в понедельник, 27 августа.