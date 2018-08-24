Болтон рассказал, как долго будут действовать антироссийские санкции
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон рассказал, как долго будут действовать антироссийские санкции США. Об этом сообщает «Укринформ».
«Относительно санкций США против России — санкции остаются в силе и будут оставаться в силе до тех пор, пока не будет определенных изменений в поведении России», — сказал Болтон.
Американский чиновник также отметил, что за последнее время США были введены новые санкции.
«Сейчас мы должны провести просмотр 90-дневный, прекратила ли Россия химическую программу и удовлетворила ли требования международных инспекторов», — добавил советник президента США.
Ранее в Федеральном регистре США опубликовали документы по новым санкциям против России. Как сообщается, они вступят в силу в понедельник, 27 августа.