В Федеральном регистре США опубликовали документы по новым санкциям против России

В федеральном регистре, официальном печатном органе правительства США, опубликовали документы о новых антироссийских санкциях, вводимых в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери.

Ранее в Госдепе сообщили, что санкции могут вступить в силу 27 августа.

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Согласно документам, санкции будут запрещать американские кредиты для России, а также экспорт оружия и продукции двойного назначения.

Кроме того, второй пакет санкций может быть введен в ноябре, в этом случае ограничения могут распространяться на кредитование юридических лиц, экспорт и импорт ряда товаров.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал об ответе на санкции США.