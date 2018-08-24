Путин охарактеризовал как «глубокие» российско-турецкие отношения

Российский президент Владимир Путин отметил, что российско-турецкие отношения приобретают все более глубокий, содержательный характер. Об этом сообщает РИА «Новости».

Российский лидер подчеркнул, что сторонами осуществляется глубокая кооперация в области решения кризиса в Сирии. Об этом Путин заявил в ходе встречи с главой турецкого МИДа Мевлютом Чавушоглу и министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром.

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«Я уже не говорю о наших регулярных контактах и встречах с президентом, господином Эрдоганом. Я скорее хочу сказать о более глубокой кооперации в сфере экономического взаимодействия, в решении ряда вопросов, связанных с региональной проблематикой и с решением таких острых вопросов, как Сирийский кризис», — сказал Путин.

Ранее состоялась встреча глав российского и турецкого МИДа, в ходе которой стороны заявили о готовности к упрощению визового режима.