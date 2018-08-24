Порошенко заявил, что Украина необходима для совершенства ЕС
Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что Евросоюз не сможет стать завершенным проектом без Украины. Об этом сообщает «112 Украина».
По словам Порошенко, граница современной Европы проходит по северо-восточной украинской границе. Он подчеркнул, что без «независимой европейской» Украины в Европе будет меньше безопасности и мира.
Реклама
«Я хочу отдельно подчеркнуть, что мы нужны Европе, потому что без нас ЕС не станет завершенным и совершенным проектом», — сказал Порошенко.
Ранее Порошенко заявил, что получение томоса об автокефалии Украинской православной церкви является стратегическим ориентиром на историческом пути Украины.