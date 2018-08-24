МИД России призвал США быть аккуратнее в высказываниях

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала высказывания своей американской коллеги из Госдепа Хизер Науэрт. Об этом сообщается на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

По данным пресс-службы, речь идет о высказываниях, сделанных в Госдепе по итогам телефонного разговора глав внешнеполитических ведомств России и США 23 августа. Как отмечается, Науэрт заявила о просьбе в адрес России поддержать по линии ОЗХО усилия по привлечению к ответственности сирийских властей за применение химоружия.

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Захарова назвала высказывания Науэрт «вольной интерпретацией» переговоров глав внешнеполитических ведомств и отметила, что глава Госдепа Майк Помпео не озвучивал подобных предложений.

«Расцениваем такое искаженное изложение содержания беседы глав внешнеполитических ведомств России и США как попытку Вашингтона использовать двусторонний диалог по тематике сирийского конфликта для продвижения собственной политической повестки дня как применительно к Сирии, так и — более широко — в рамках ОЗХО», — сказала Захарова.

Ранее сообщалось, что главы МИД России и США обсудили ситуацию в Сирии.