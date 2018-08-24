Порошенко пообещал разрубить связывающий РПЦ и УПЦ узел

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что получение томоса об автокефалии Украинской православной церкви (УПЦ) является стратегическим ориентиром на историческом пути Украины. Об этом сообщает «112 Украина».

По мнению украинского лидера, после получения Украиной государственной независимости нет причин для того, чтобы среди других православных церквей не было равной им украинской православной церкви.

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«У нас есть твердое намерение разрубить последний узел, которым империя отчаянно пытается нас привязать к себе», — заявил Порошенко.

Президент подчеркнул, что вопрос автокефалии имеет не просто религиозное значение, но также является «весомой составляющей независимости» Украины.

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